Freddo e gelo, EAV apre stazione per ospitare i senza tetto

FUORIGROTTA – In considerazione dell’ondata di gelo e delle temperature che si manterranno rigide per i prossimi tre giorni, la stazione di EAV Stadio Maradona-Mostra accoglierà i senza fissa dimora per consentire loro il giusto riparo nelle ore più fredde della notte. L’apertura notturna sarà consentita dalle ore 23.00 di questa sera (lunedì 13 gennaio) fino alle ore 5.00 del mattino seguente e si protrarrà anche per la notte di martedì e mercoledì con possibilità di proroga nel caso di persistenza del freddo.