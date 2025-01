POZZUOLI/ Cadono calcinacci e parti di cornicione nel centro storico – LE FOTO

POZZUOLI – Calcinacci e parti di cornicione sono caduti nel primo pomeriggio da una palazzina nel centro storico di Pozzuoli. I cedimenti sono avvenuti in via Mazzini senza, fortunatamente, provocare danni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. “Non è la prima volta che succede, questa è una strada soggetta a pericoli di questo genere. Fortunatamente nel momento in cui sono caduti non si trovava a passare nessuno, altrimenti sarebbero stati guai”. I resti del cedimento sono finiti sul marciapiede, lungo la strada che collega il centro con via Napoli.

