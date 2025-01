Maltempo, a Pozzuoli resteranno chiusi cimitero, parchi e aree sgambamento cani

POZZUOLI – Dopo la proroga dell’allerta meteo per la giornata di domani (martedì 14 gennaio), il sindaco di Pozzuoli ha disposto la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di via Luciano, dei parchi pubblici urbani, di Villa Avellino, del parco dell’Oasi di Monte Nuovo, del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne e della pista ciclabile di Monteruscello. Sempre a causa del maltempo e del forte vento previsto per l’intera giornata di domani resteranno chiuse anche le aree destinate allo sgambamento dei cani.