POZZUOLI/ Termosifoni spenti in una scuola a Monterusciello, studenti restano a casa

POZZUOLI – Termosifoni spenti e studenti che restano a casa per il gran freddo. È quanto accade da diversi giorni alla scuola Pergolesi 2 di via Marotta, nel quartiere di Monterusciello. Qui, alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, un problema all’impianto di riscaldamento ha messo fuori uso i termosifoni. “Ci hanno detto che si tratta di una perdita” racconta la madre di un alunno “stamattina la scuola è semideserta, aspettiamo l’intervento del comune di Pozzuoli prima di far tornare i nostri figli in classe”. Il black out all’impianto di riscaldamento sarebbe dunque stato causato da una perdita che ad oggi, dopo una settimana, non è stata ancora individuata.