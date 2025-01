Albero si abbatte sull’ingresso della Cumana a Bagnoli

BAGNOLI – Continua a far danni il forte vento che da giorni sta sferzando Napoli e provincia. Dopo Mergellina ed il Vomero, anche il quartiere di Bagnoli, nella periferia occidentale della città, è stato sfiorato dalla tragedia. Un albero, il cui tronco è stato spezzato dalle raffiche di vento, si è abbattuto sulla recinzione che delimita l’ingresso alla stazione della Cumana. Per fortuna non si registrano feriti. “La manutenzione del verde deve essere eseguita con regolarità e in maniera giusta e costante. Quel che è accaduto a Fisciano, che poteva essere un’immane tragedia, dimostra che urge un piano straordinario di messa in sicurezza soprattutto di fronte agli eventi climatici che diventano sempre più estremi. Sulla sicurezza si deve fare sul serio”– ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli a cui diversi cittadini hanno segnalato la caduta dell’albero con il consigliere Municipale di Europa Verde Salvatore Orga.