POZZUOLI/ Salta un sampietrino lungo il lago d’Averno: auto s’impenna, ferite due persone – LE FOTO

POZZUOLI – Ha dell’incredibile quanto è accaduto oggi lungo la strada che costeggia il lago d’Averno di Pozzuoli. Una Fiat Punto con a bordo un uomo e una donna, mentre percorreva il tratto che conduce ai locali, è incappata in un sampietrino che non aveva aderito bene alla pavimentazione stradale. Nell’impatto il veicolo si è impennato e il conducente ha perso il controllo. All’interno dell’abitacolo sono scoppiati entrambi gli airbag e sia il conducente che la passeggera sono rimasti feriti e costretti a ricorrere alla cure dei sanitari. In particolare l’uomo ha riportato un trauma facciale. Entrambi sono stati soccorsi sul posto dal 118 e trasferiti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

I PERICOLI – «È assurdo quanto è accaduto oggi, ho visto quella macchina fare un volo di due metri – ha raccontato Gennaro, testimone dell’incidente – questa strada è un pericolo, da tempo segnaliamo la presenza di questi sampietrini che non sono stati incollati bene. Non è la prima volta che accade un incidente di questo genere: in estate rimase ferito un motociclista. Città Metropolitana deve intervenire al più presto, ristoratori e residenti qui hanno più volte scritto alle autorità ma finora non è stato fatto ancora nulla».

