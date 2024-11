Il Ministro Musumeci torna a Pozzuoli con De Luca: incontro a Monterusciello a “porte chiuse”

POZZUOLI – Domani, martedì 12 novembre, alle ore 9:30, presso la sede della Protezione Civile di Monterusciello, ci sarà un incontro di condivisione dei risultati conseguiti per la definizione del primo programma di interventi per la riqualificazione degli edifici pubblici e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell’area dei Campi Flegrei interessata dal fenomeno del bradisismo.

GLI OSPITI – Saranno presenti: il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano; il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei Fulvio Maria Soccodato; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Napoli. L’incontro è riservato ai soggetti che stanno lavorando alla definizione del programma e non è aperto al pubblico. Non sono previsti interventi o domande.