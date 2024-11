Volontariato: a Quarto celebrato il ventesimo anniversario di “Terra Libera” e “Fratello Sole”

QUARTO – Celebrato il 20° anniversario di attività di volontariato e di impegno sociale dell’associazione “Terra Libera Quarto” e della cooperativa “Fratello Sole”. Si è trattato di un momento importante che ha visto la partecipazione anche del Vescovo di Pozzuoli, monsignor Carlo Villano; dell’assessore alle Politiche Sociali, Raffaella De Vivo; del presidente del Consiglio comunale, Giovanni De Vivo; il dirigente Andrea Valdevit del SER.D. di Pozzuoli in rappresentanza del direttore del Dipartimento delle Dipendenze patologiche ASL Napoli 2 nord, Vincenzo La Martora, Gennaro Pisano psichiatra e Gennaro Marcone del Dipartimento di Salute Mentale di Pozzuoli. Un momento intenso che ci ha portato ha riflettere su come l’impegno possa continuare a tramutarsi con ancora più molteplici servizi e percorsi in favore delle persone con problemi di dipendenza e alle loro famiglie e aprendosi anche alle donne in difficoltà e agli adolescenti della nostra comunità.

Una storia, quella di “Terra Libera Quarto” che continuerà ad affondare le sue radici nei valori e nella tutela del bene comune.