POZZUOLI/ Sottoposto all’obbligo di firma, 37enne sparisce da Monterusciello

POZZUOLI – Da ieri mattina non si hanno più notizie di Giovanni Stefanelli, 37 anni, di Pozzuoli. Sottoposto all’obbligo di firma, l’uomo è stato visto l’ultima volta alle 10 di domenica mattina nei pressi della sua abitazione in via Giorgio De Chirico, nel quartiere di Monterusciello. Un metro e settanta di altezza, corporatura media, capelli neri, barba nera e occhi scuri, Stefanelli al momento della scomparsa indossava una tuta sportiva di colore nero con cappuccio, scarpe Nike di colore nero, t-shirt bianca. Aveva con sé i documenti e il suo smartphone. Ha precedenti penali ed è attualmente sottoposto all’obbligo di firma. La denuncia di scomparsa è stata effettuata dalla madre ai carabinieri della stazione di Monterusciello.