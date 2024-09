POZZUOLI/ Rubano al Decò e aggrediscono il personale: arrestati due fidanzati

POZZUOLI – Quando sono stati scoperti hanno aggredito prima un dipendente del personale, poi la guardia giurata e infine hanno opposto resistenza ai carabinieri. Lei 51 anni di Pozzuoli, lui 41 anni di Bacoli, domenica scorsa stavano rubando tra gli scaffali del supermercato Decò di via Luciano quando sono stati sorpresi da un dipendente. In particolare, lei è stata sorpresa mentre nascondeva una bottiglia di whisky nei pantaloni, mentre il compagno rubava generi alimentari. Appena scoperti, però, anziché riconsegnare la merce, hanno aggredito il personale presente dando vita a una violenta colluttazione.

GLI ARRESTI – Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pozzuoli e gli agenti della Polizia Locale. Alla vista degli uomini in divisa, i due ladri hanno opposto resistenza, tentando una nuova aggressione, ma sono stati bloccati e arrestati con l’accusa di rapina impropria. La donna è stata poi condotta nel carcere di Secondigliamo mentre il compagno a Poggioreale. Dopo tre giorni di detenzione sono stato scarcerati in seguito alla convalida dell’arresto. In attesa del processo, sono stati sottoposti entrambi all’obbligo di firma.