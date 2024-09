Tragedia a Pozzuoli: 44enne muore un’ora dopo il decesso della madre

POZZUOLI – È una tragedia nella tragedia quella avvenuta ieri a Pozzuoli dove un 44enne, Gennaro Avolio, è morto un’ora dopo aver appreso la notizia del decesso della madre. Una notizia che ha sconvolto un’intera città, diffusa poco fa da Don Mario Russo, il parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, che domani celebrerà la doppia cerimonia funebre.

IL DRAMMA – Madre e figlio vivevano a via Napoli da tempo. Lei, Rosalia Lamberti, era originaria di Salerno e da tempo stava combattendo contro una malattia. Appresa la notizia dall’ospedale, dove la donna era ricoverata, il figlio Gennaro non ha retto all’immane dolore e un’ora dopo è morto anche lui. Secondo quanto si apprende fatale sarebbe stato un infarto, che lo ha strappato prematuramente alla vita.

IL RICORDO – «Avevi appena ricevuto la notizia dall’ospedale che la tua mamma aveva terminato la sua vita terrena – è la dedica che proprio Don Mario Russo ha rivolto al 44enne – e dopo un’ora il tuo cuore non ha retto. Ad appena 44 anni te ne sei andato lasciandoci sconvolti. Domani celebrare per te e mamma non sarà facile per me. Ciao Gennaro».