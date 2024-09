Volontari in azione a Pozzuoli: ripulita la spiaggia delle Monachelle – LE FOTO

POZZUOLI – L’estate è finita ma l’amore verso l’ambiente e la natura resta inalterato. Ed è così che in una soleggiata domenica mattina volontari e ambientalisti si sono armati di scope, rastrelli e bustoni dando vita a una giornata ecologica lungo l’arenile flegreo. L’obiettivo: ripulire la spiaggia libera dell’ex Convitto Monachelle ad Arco Felice.

L’IMPEGNO – Insieme a loro è scesa in campo anche l’assessora con delega alla risorsa mare del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro, nonché rappresentante in Giunta comunale di Europa Verde, che ha dato manforte all’iniziativa che ha visto impegnate tra associazioni: MaRe Più, Rotaract Club Pozzuoli e Save the Green. Durante le operazioni sono stati rimossi quintali di rifiuti tra cui plastica, tre frigoriferi e una carcassa di una motocicletta bruciata che erano stati abbandonati lungo l’arenile. I rifiuti sono stati poi caratterizzati e prelevati dall’azienda che si occupa dello smaltimento.

SPIAGGE LIBERE – «E’ doveroso da parte di ognuno di noi dare manforte a queste iniziative perché le spiagge e il mare sono un bene di tutti. – spiega Titti Zazzaro – Tutti i cittadini devono poter fruire delle bellezze della nostra costa ed è per questo motivo che diciamo no ai “padroni del mare”, ma allo stesso tempo diciamo sì a progetti imprenditoriali sani che valorizzino il litorale flegreo e che rispettino i cittadini, a cui va data sempre la possibilità di accedervi liberamente. Come assessore, ma prima di tutto come cittadina, sosterrò sempre iniziative come quella messa in campo ieri dai volontari alle Monachelle, a prescindere da ogni tipo di appartenenza o colore politico».

LE FOTO