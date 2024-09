Mimmo Borrelli con Roberto Saviano, grande successo per Sanghenapule-Vita Straordinaria di San Gennaro

BACOLI – Un altro grande successo per lo spettacolo Sanghenapule – Vita Straordinaria di San Gennaro con la direzione di Mimmo Borrelli e la partecipazione di Roberto Saviano. Dopo il botto della stagione teatrale 2023/2024, la rappresentazione teatrale scritta dall’attore bacolese è tornata al Teatro Bellini di Napoli.

L’OPERA – «Un’opera potente e suggestiva che fonde poesia, storia e narrazione, esaltando la lingua napoletana nella sua barocca bellezza» una tra le recensioni più ascoltate tra i commentatori del teatro. Il filo conduttore dello spettacolo è sicuramente il sangue, forse l’elemento simbolo della città di Napoli. Un legame profondo tra la città e il suo patrono che ogni anno genera anche ilarità tra i non partenopei. Ma il sangue in “Sanghenapule” non è solo quello del santo che si scioglie ogni anno. Lo spettacolo è un viaggio tra i martiri della storia napoletana: i “martiri laici” della Repubblica Partenopea del Settecento, dei napoletano emigrati all’estero nei primi del Novecento in cerca di fortune, e delle vittime della Seconda Guerra Mondiale e degli agguati di camorra. Un mix tra il sacro e il profano che i due protagonisti, Mimmo Borrelli e Roberto Saviano, hanno tentato di mettere in scena attraverso «un continuo dialogo tra luce e ombra, tra devozione e tragedia». Ad arricchire l’opera e l’esperienza teatrale, oltre alle recitazioni di Borrelli e Saviano, c’è la colonna sonora eseguita dal vivo da Antonio Della Ragione, altro autore bacolese, che accompagna lo spettatore in ogni tappa del percorso teatrale.