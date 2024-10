Chili di marijuana, 181 telefoni e una fattoria con animali protetti: 48enne arrestato dai carabinieri

TORRE DEL GRECO – A sorprendere i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco non solo i quasi 3 chili di marijuana. In quella cantina di via Lamaria, nel comune corallino, i militari hanno rinvenuto anche 181 smartphone di varie marche e diversi computer.

L’ARRESTO – Antonio Palomba, 48enne del posto, non ha saputo spiegarne l’origine ed è finito in manette per ricettazione. La sua posizione si è aggravata quando, oltre al carico sospetto di telefoni, sono state trovate 6 buste sigillate contenenti marijuana pronta per essere smerciata.

LA SCOPERTA – Nel giardino anche 12 tartarughe terrestri e 19 pappagalli di varie specie protette, 3 capre, 12 oche, 2 conigli, 1 pavone, 1 mucca e 8 cani senza microchip. Gli animali sono stati oggetto di sequestro sanitario da parte dei carabinieri forestali di Torre del Greco e dell’Asl Napoli 3 sud. Palomba è finito in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione.