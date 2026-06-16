POZZUOLI/ Ritardi per il bradisismo: Caso pressa il Ministro Musumeci mentre Manzoni sonnecchia

POZZUOLI – Da una parte c’è chi pressa costantemente il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci per chiedere rapidità sugli interventi a sostegno delle famiglie colpite dal bradisismo che sono state escluse dagli aiuti economici, la realizzazione degli Hub e gli interventi che riguardano scuole ed edifici pubblici e privati; dall’altra c’è il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che, timoroso, resta a guardare senza mai alzare la voce verso le istituzioni come i cittadini vorrebbero. Ed è così che anche oggi Caso si è schierato a tutela dei propri cittadini un’interrogazione indirizzata proprio al titolare del dicastero. «Oggi il Ministro Musumeci è venuto in Aula per rispondere a una mia interrogazione. Ho ribadito ancora una volta quanto denunciamo da tempo: a oltre due anni e mezzo dal primo decreto, restano ritardi molto gravi su scuole, hub comunali, vie di fuga ed edifici pubblici e privati. – ha detto Antonio Caso, leader del M5S di Pozzuoli – Ci sono criticità pesanti sugli interventi per gli edifici inagibili e per quelli sismicamente vulnerabili, a cui occorre porre rimedio con urgenza. Ho inoltre chiesto al Ministro e all’intero Governo di intervenire con la massima urgenza per la riattivazione, in piena sicurezza, della linea metropolitana tra Pozzuoli e Bagnoli. L’interruzione della tratta con Napoli sta creando pesanti disagi per lavoratori, studenti, residenti e turisti. Servono risposte rapide, concrete e all’altezza della situazione».