Marco Zurzolo chiude “Colonne Sonore”, la kermesse al Tempio Serapide di Pozzuoli

POZZUOLI – Dopo il grande successo delle prime due serate di “Colonne Sonore – Tre sere tra musica e storia”, che hanno richiamato tantissimi cittadini e visitatori e confermato l’elevata qualità artistica della rassegna, il Macellum di Pozzuoli si prepara ad accogliere il gran finale. A chiudere la rassegna – venerdì 19 giugno a partire dalle 19:30 – sarà Marco Zurzolo con “I napoletani non sono romantici…”, un intenso viaggio musicale che racconta Napoli attraverso il jazz, la canzone napoletana e le sonorità del Mediterraneo. Ad accompagnare Marco Zurzolo sul palco ci saranno ospiti speciali come STE, KELEVRA e MEGRÈ, insieme a una band straordinaria composta da amici e musicisti di lunga data: Federico Luongo, Diego Imparato, Umberto Elia, Gabriella Grossi e Alessandro Tedesco, con una sezione ritmica d’eccezione formata da Orazio Ricca, Angelo De Luna e Tonino Mambelli. E le sorprese non finiranno qui: tra gli ospiti della serata ci sarà anche la giovanissima Anastasia Pacilio, pronta a regalare al pubblico un momento speciale. Le prime due serate hanno trasformato il Macellum in un luogo di incontro, emozioni e partecipazione, dimostrando quanto la grande musica possa dialogare con uno dei siti più suggestivi del patrimonio storico e archeologico della città. La rassegna è inserita nel cartellone degli eventi finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, è curata di Carla Travierso di Passepartout con la direzione artistica di Paolo Lubrano.