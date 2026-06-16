POZZUOLI/ Serra con droga a casa della compagna: 32enne torna in libertà

POZZUOLI – Torna in libertà Luca Di Bonito, 32enne di Pozzuoli, residente a Monterusciello e accusato di aver realizzato una serra indoor nell’abitazione della compagna dove i carabinieri lo scorso 23 maggio hanno trovato 560 grammi di marijuana e 150 euro in contante ritenuto provento illecito. Dopo l’arresto, infatti, era stato trasferito nel carcere di Poggioreale per poi finire, due giorni dopo, agli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri l’ottava sezione del Riesame del Tribunale di Napoli ha annullato totalmente la precedente ordinanza di misura cautelare e ne disposto l’immediata liberazione di Di Bonito (difeso dall’avvocato Luigi Carioti).