Il post assurdo di un lido di Bacoli dopo la forte scossa «Ti aspettiamo»

BACOLI – «Avete sentito la scossa? In riva al mare è il posto più sicuro per stasera. Ti aspettiamo». Recita così il post pubblicato su Facebook dal Lido Enea di Miliscola. Un invito letto come mera speculazione da parte di tanti lettori che hanno condannato l’iniziativa dello stabilimento balneare che, poco dopo, ha rimosso il post da Facebook. L’unica azione di buonsenso da parte del Lido Enea in una serata terribile vissuta a Pozzuoli dove si contano 20 feriti e numerosi edifici gravemente danneggiati dalla scossa di magnitudo 4.7.