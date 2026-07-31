Sciame sismico a Pozzuoli: chiusi Comando vigili, mercato ittico e cimitero

POZZUOLI – Con l’ordinanza numero 118 il sindaco di Pozzuoli, a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte di personale tecnico, ha disposto la chiusura del Mercato Ittico all’Ingrosso e del relativo parcheggio, del Comando della Polizia Municipale, del Polo Culturale di Palazzo Toledo – Biblioteca comunale – e del civico Cimitero, al fine di salvaguardare l’incolumità di utenti e personale in servizio. Il primo cittadino puteolano ha comunicato che “lo sciame sismico è tuttora in atto con significativi movimenti tellurici e che tali eventi sono da considerarsi di rilevante impatto locale in quanto potrebbero comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell’evento stesso”. All’ultimo aggiornamento delle ore 23.30 sono state 44 le scosse registrate dall’Ingv.