Forte scossa, danneggiata la banchina: chiuso il porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Danni alla banchina del porto di Pozzuoli. La forte scossa ha provocato una grossa crepa lungo la corsia destinata agli imbarchi che ha portato alla chiusa del porto. Il provvedimento è stato adottato in seguito ai danni riscontrati lungo le corsie di accesso alle banchine del porto commerciale, dove il sisma ha provocato profonde spaccature, facendo sorgere dubbi sulla sicurezza e sulla stabilità dell’infrastruttura. La decisione comporta l’interruzione di tutti i collegamenti marittimi in arrivo e in partenza dallo scalo flegreo. A essere sospese sono oltre quaranta corse giornaliere, tra traghetti e mezzi veloci, dirette verso le isole di Ischia e Procida.

I DANNI – Lo stop è stato disposto dal comandante della Capitaneria di porto di Pozzuoli, il tenente di vascello Agostino Galati. Al momento le compagnie di navigazione non hanno reso note eventuali modifiche alla programmazione dei collegamenti attraverso altri porti. L’assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo, ha annunciato che nella mattinata di domani le banchine saranno con ogni probabilità sottoposte a verifiche tecniche per accertare l’entità dei danni e valutare le condizioni per una possibile riapertura dello scalo. La chiusura arriva in un momento particolarmente delicato per il traffico marittimo, alla vigilia dell’inizio di agosto, periodo nel quale è previsto un significativo incremento dei flussi turistici diretti verso Ischia e Procida.