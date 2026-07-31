Sciame sismico, a Bacoli annullato il concerto di Lda-Haka7Heven

BACOLI – “Ci sono oltre 20 feriti in tutti i Campi Flegrei. Abbiamo valutato di non fare il concerto perchè non ci sono le condizioni. Tutte le energie devono essere riservate per il bradisismo. E’ anche un segno di vicinanza a tutte le famiglie flegree che sono in difficoltà in questo momento” – così il sindaco di Bacoli dal palco del concerto di Lda-Haka7Heven ha comunicato l’annullamento dell’evento per affrontare le criticità a seguito della forte scossa di terremoto che ha interessato i Campi Flegrei. Non si conoscono ancora le intenzioni dell’organizzazione per per la serata “Anni 90” per domani sera.