Sciame sismico, terminati i controlli preliminari sulla Tangenziale: nessun danno alle strutture

POZZUOLI – A seguito del sisma di magnitudo 4.7 la società Tangenziale di Napoli ha immediatamente avviato le verifiche da parte del personale specializzato per la tratta Pozzuoli – Camaldoli. I primi esiti confermano l’assenza di danni alle strutture dell’asse che è sempre rimasto interamente percorribile. Come da procedura per scosse superiori al quarto grado, sono stati sospesi i cantieri notturni ed è attualmente in corso l’ispezione approfondita, a cura di tecnici di società di sorveglianza esterna.