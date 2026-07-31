Pozzuoli, la notte più lunga: 20 feriti, due in codice rosso

POZZUOLI – È di venti feriti, di cui due in codice rosso, diverse decine di abitazioni danneggiate, cinque auto distrutte e numerosi sfollati il bilancio aggiornato dei danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.7 registrata alle 19:46 di venerdì 31 luglio a Pozzuoli. Si tratta della scossa più forte di sempre. Trentuno sono stati finora gli interventi condotti dai Vigili del Fuoco su tutto il territorio, martoriato dal forte sciame sismico in corso da questa sera e che alle 22 ha fatto registrare una nuova forte scossa di magnitudo 3.8. In questi minuti è in corso un vertice a cui stanno partecipando il prefetto di Napoli Nicola Di Bari, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’assessora alla Protezione Civile regionale Fiorella Zabatta, il direttore regionale della Protezione Civile Italo Giulivo e tutti i rappresentanti del COC comune di Pozzuoli. In queste ore Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza e i volontari della Protezione Civile sono impegnati sul territorio per prestare assistenza alla popolazione. Numerosi gli interventi anche da parte del personale del 118. Chiuso il porto di Pozzuoli, fermi i treni nell’area flegrea.

*seguiranno aggiornamenti