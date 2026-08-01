POZZUOLI/ Carabinieri salvano un cane nel “Parco Olivetti”

POZZUOLI – Continuano le operazioni di monitoraggio nelle abitazioni a Pozzuoli. Da questa mattina i carabinieri sono nel “parco Olivetti” in via Campi Flegrei dove, all’interno di un edificio dichiarato inagibile, hanno trovato un cane verosimilmente coinvolto nelle caduta di alcune macerie. Si sta contattando l’Asl e i proprietari. I carabinieri non hanno voluto attendere oltre e, agendo in sicurezza, hanno preso il cane. Sì attendono i medici dell’Asl che se ne prenderanno cura.