Pozzuoli, dopo la forte scossa chiuse via Fasano e via Sacchini

POZZUOLI – A causa dei danni riportati da alcuni fabbricati in via Sacchini, la strada è temporaneamente interdetta al traffico veicolare nel tratto compreso dall’incrocio con via Roma in direzione Arco Felice. Per raggiungere Arco Felice è possibile utilizzare il percorso alternativo lungo la via Domitiana. Per motivi di sicurezza è stata disposta anche la chiusura temporanea di via Fasano a partire dalla rotonda all’uscita del tunnel, in direzione Pozzuoli. Il provvedimento si è reso necessario per consentire gli interventi e le verifiche in corso a seguito delle criticità riscontrate nell’area.