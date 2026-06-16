Cultura, spettacolo, sport e tradizioni: Bacoli presenta il calendario degli eventi estivi

BACOLI – L’Amministrazione Comunale di Bacoli presenta il calendario “Bacoli da Vivere – Eventi Estate 2026”, un ricco programma di appuntamenti che accompagnerà cittadini, famiglie e visitatori nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, trasformando l’intero territorio in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla cultura, all’arte, allo sport, alla musica e alla promozione delle tradizioni locali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le bellezze paesaggistiche e storiche della città, sostenere il tessuto associativo locale e offrire occasioni di incontro, partecipazione e crescita culturale attraverso eventi rivolti a tutte le fasce d’età. Dalla rassegna letteraria “Risonanze Flegree – Quanto parliamo d’amore al parco” che sta per volgere al termine, ospitata presso il Parco Cerillo, ad un’altra teatrale, in programma tra agosto e settembre, e che riguarderà le più belle location del territorio, proseguendo con importanti appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il passaggio della quinta tappa del Giro d’Italia Next Gen 2026, il Festival Internazionale della Danza e della Cultura “Anima Flegrea”, le esibizioni artistiche, gli spettacoli teatrali e le numerose iniziative dedicate alle famiglie. Sotto la direzione artistica del Maestro Antonio Colandrea, quattro straordinari appuntamenti con la conferenza stampa di presentazione, l’Avant-Premiere, prevista il 22 Giugno a Pennata.

GLI EVENTI – Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione dell’arte e della creatività attraverso il format itinerante “Arte e Creatività Tour 2026”, che animerà diverse aree cittadine con mercatini, laboratori, attività ludiche e momenti musicali in quattro fine settimana: dal centro storico al molo di Torregaveta, dal porto di Baia a Piazza Marconi. Non mancheranno inoltre eventi sportivi, come il Concorso di Danza UISP Campania “Sport e Mito”, il Torneo di Beach Volley in Spiaggia Romana e il Memorial di nuoto e pallanuoto dedicato a Giulio Travaglio ed Enzo D’Angelo a Baia a settembre, insieme a manifestazioni religiose e tradizionali che rappresentano un importante patrimonio identitario della comunità, unitamente alla II° edizione dei Giochi di Quartiere. Tra gli appuntamenti più attesi del mese di luglio spicca il Mytilus Fest, dedicato alla valorizzazione della tradizione marinara e gastronomica del territorio, che vedrà alternarsi spettacoli musicali, degustazioni e momenti di promozione delle eccellenze locali presso il Porto di Baia. Sulla scia del grande successo degli anni passati, tra gli stand enogastronomici e i laboratori ludici per bambini, dal 3 al 5 luglio si esibiranno: Valerio Jovine, Nicola Caso, Andrea Tartaglia, Dario Sansone, O’Zulù, Tommaso Primo, Amy Leah, Matthew e gran finale con Ciccio Merolla. Conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma a Villa Ferretti il 24 giugno.

I TRE MESI – Numerosi gli spazi simbolo di Bacoli coinvolti nel calendario estivo: Villa Ferretti, il Porto di Baia, la Casina Vanvitelliana, il Parco Cerillo, il Centro Storico, il Pontile di Torregaveta, Punta Pennata e molte altre location che faranno da cornice agli eventi, contribuendo a rafforzare il legame tra iniziative culturali e valorizzazione del patrimonio cittadino. Tra fine luglio ed inizio agosto il focus è completamente dedicato alla Festa Patronale di Sant’Anna, con un primo momento parrocchiale previsto tra il 23 ed il 26 Luglio e poi con i concerti musicali di piazza previsti tra il 31 luglio ed il 5 agosto con il gran spettacolo finale dei fuochi pirotecnici. Tutti i dettagli saranno resi noti nell’arco delle prossime settimane. Settembre si aprirà, invece, con uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: il Phleagrean Film Festival, in programma dal 2 al 13 settembre tra il Parco Borbonico del Fusaro e il Castello di Baia, confermando Bacoli come punto di riferimento per il cinema e la cultura nel panorama dei Campi Flegrei. «Con questo calendario di eventi – dichiara il Sindaco, Josi Gerardo Della Ragione – intendiamo offrire un programma capace di coniugare cultura, spettacolo, tradizioni e promozione territoriale. Un calendario costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, operatori culturali e realtà del territorio, con l’obiettivo di rendere Bacoli sempre più attrattiva, inclusiva e protagonista dell’estate nei Campi Flegrei». «Una copertura totale su tutto il territorio comunale – assicura l’assessore agli eventi, Mauro Cucco – tenendo conto sia delle manifestazioni che negli anni passati hanno trascinato centinaia di visitatori ed avventori, sia provando a fare qualcosa di nuovo per migliorarsi e non precludersi alcuna espressione culturale. E’ un programma in continua evoluzione, perché le sorprese non sono finite».