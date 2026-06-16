POZZUOLI/ Parcheggiatore abusivo fermato davanti alla Villa Avellino

POZZUOLI – Un parcheggiatore abusivo è stato fermato e denunciato dalla Polizia davanti alla Villa Avellino. Gli agenti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – sono giunti nell’area parcheggio in seguito alla segnalazione di un automobilista che denunciava la presenza di un immigrato intento ad estorcere soldi per il parcheggio di auto.

L’attività di indagine esperita nell’immediatezza ha portato ad identificare l’uomo, che è stato denunciato per tentata estorsione e per inottemperanza alla normativa sull’immigrazione.