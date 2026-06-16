LA DENUNCIA/ «Moto vandalizzate a Bacoli: è stata una ritorsione?»

BACOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Spett.le Cronaca Flegrea, Vi scrivo per segnalare che domenica 14 giugno ho parcheggiato la mia moto in una traversa di via Miliscola, a Bacoli. Ho trascorso la giornata al mare, e al mio ritorno ho trovato una brutta sorpresa: la moto aveva un taglio netto sulla sella. Anche altre moto parcheggiate lungo lo stesso viottolo hanno ricevuto il medesimo trattamento. Evidentemente a qualcuno dava fastidio la presenza di mezzi lasciati lungo il ciglio della strada, pur senza provocare alcun intralcio o disagio alla circolazione. La stradina in questione è un vicolo cieco, sterrato e senza divieti o strisce blu. Ovviamente sporgerò denuncia alle autorità competenti, ma rimane l’amaro in bocca per aver subito un gesto vigliacco.

E’ chiaro che la chiusura dei parcheggi di Bacoli ha provocato disagi enormi a chi vorrebbe trascorrere una giornata al mare. I turisti cercano disperatamente di sistemare i propri mezzi da qualche parte, a volte senza riuscirci. Cordiali saluti.» (Pietro Petrecca)