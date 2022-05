POZZUOLI – La scuola materna “Carlo Maria Rosini” di via Vigna è stata restituita alla città dopo i lavori di ristrutturazione e di adeguamento antisismico. All’inaugurazione di oggi erano presenti il sindaco Vincenzo Figliolia e la dirigente scolastica del primo circolo didattico di Pozzuoli Giovanna Battista Costigliolia. Dal prossimo anno scolastico, i bambini avranno a disposizione una struttura sicura e completamente rinnovata con sei aule, due locali per attività libere, un refettorio e un laboratorio. In pratica una superficie più che raddoppiata rispetto a qualche anno fa, quando parte dell’edificio era occupato dai Servizi Sociali del Comune, poi trasferiti in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano.

GLI INTERVENTI – I lavori, che sono durati un anno e mezzo circa, con qualche interruzione dovuta all’emergenza covid, hanno riguardato, oltre l’adeguamento antisismico, la riqualificazione dell’edificio, con la sostituzione di pavimenti e rivestimenti ed opere di tinteggiatura, e il ripristino delle aree esterne. Sono stati inoltre rifatti tutti gli impianti: elettrico, termico, antincendio, rete internet; e installati gli impianti di videosorveglianza e antintrusione.