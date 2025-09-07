POZZUOLI/ Rissa tra ragazzini al Parco Bognar, denunciato un 15enne: aveva colpito i coetanei con uno sfollagente – LE FOTO

POZZUOLI – Una lite tra ragazzini, nata per futili motivi, ha portato alla denuncia di un 15enne di Pozzuoli. Il giovane è accusato di aver utilizzato uno sfollagente per colpire i coetanei durante le violenze. Fatti che risalgono alla fine del mese di giugno, su cui hanno fatto luce i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli diretti dal vicequestore Raffaele Esposito. L’indagine era partita nelle ore successive alla rissa, avvenuta nei pressi del campetto di calcio. Gli agenti, giunti sul posto, avevano trovato uno sfollagente metallico, poi sequestrato a carico di ignoti.

LE INDAGINI – A quel punto è partita l’attività investigativa attraverso l’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e da alcune testimonianze che hanno fatto chiudere il cerchio attorno ai protagonisti della rissa. Tra questi c’è un 15enne puteolano, che è stato denunciato a piede libero. Dalle indagini, inoltre, è emerso che alcuni ragazzini sono rimasti lievemente feriti durante le violenze ma nessuno di essi si è mai recato in ospedale né ha dato notizia ai genitori, i quali sono venuti a conoscenza dei fatti solo quando sono stati convocati in Commissariato.