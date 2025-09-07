Rissa con sparatoria a Quarto: due feriti da colpi di pistola

QUARTO – Questa notte verso le 2 a Quarto i carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti a via I maggio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che un 23enne di Marano di Napoli e un 46enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sarebbero stati aggrediti da almeno 3 persone dopo una lite nata forse per motivi di viabilità. A un certo punto, durante la colluttazione, un individuo avrebbe estratto una revolver. L’uomo, impugnata l’arma, avrebbe prima colpito alla testa il 23enne per poi esplodere diversi colpi. Un colpo ha preso di striscio la nuca del 23enne. I tre individui si sarebbero poi allontanati. Vittime dimesse dall’ospedale di Pozzuoli con prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri anche al fine di accertare l’esatta dinamica della vicenda.