POZZUOLI/ Telefono in cella, il ras Sannino trasferito nel carcere di Palermo

POZZUOLI – È stato trasferito nel carcere “Pagliarelli” di Palermo il ras di Monterusciello, Gennaro Sannino, 51 anni, detto “Gennarino”. Dopo due anni di detenzione trascorsi a Poggioreale, in seguito all’arresto per estorsione a un cantiere nautico di Licola, Sannino è stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere insieme alla moglie Patrizia Tizzano e al figlio Luigi. A capo del clan di famiglia, il 51enne impartiva ordini ai suoi affiliati direttamente dalla cella.