POZZUOLI/ Ripristinato il murale di Totò vandalizzato a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – È stato ripristinato il murale dedicato a Totò vandalizzato ad inizio settembre a Monterusciello. L’opera fu realizzata nel 2016, nell’ambito del progetto PerifericArt. «Purtroppo nelle ultime settimane era stato vandalizzato. Oggi, grazie all’incredibile partecipazione e al coinvolgimento di tutta la città, siamo felici di annunciare che è stato ripristinato da Daniele Robin. Questo dimostra che Monterusciello è piena di creatività e passione, e non solo grigiore. Abbiamo bisogno di volti come Totò, di cultura e autenticità, non di falsi miti. Auspichiamo che l’amministrazione promuova opportunità simili anche in altri spazi pubblici della città, per animare i nostri quartieri con colore e cultura» ha fatto sapere il movimento “DiversaMenteGiovani”, promotore dell’iniziativa nel quartiere.