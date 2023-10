Bradisismo, messaggio del sindaco di Pozzuoli a genitori e studenti «Le scuole sono sicure e controllate»

POZZUOLI – Il sindaco Gigi Manzoni rassicura i genitori sullo stato di salute delle scuole di Pozzuoli, alla luce della crisi bradisismica che sta colpendo la città. Lo fa a margine di un incontro avuto questo pomeriggio con i dirigenti scolastici.

IL MESSAGGIO – «Oggi abbiamo incontrato nuovamente i dirigenti scolastici di Pozzuoli. Abbiamo fatto il punto della situazione e ci siamo ritrovati sulla cosa più importante per noi in questo momento: dare la giusta informazione ai genitori e ai ragazzi. – ha detto il sindaco Gigi Manzoni – Quelli scolastici sono edifici monitorati e controllati continuamente, molti sono già stati oggetto di adeguamento sismico alle più recenti normative di sicurezza, in altri sono in corso lavori. Stiamo facendo un lavoro sinergico per dare un po’ di tranquillità in un momento in cui tanti nostri concittadini vivono di paure e di ansie, alimentate a volte da fake news che si propagano come un virus. Vi chiedo di fidarvi di noi, stiamo facendo un lavoro attento e meticoloso, tutti insieme, e sentiamo ogni momento la responsabilità di una città che sta attraversando un momento difficile. Fidatevi e affidatevi solo alle comunicazioni ufficiali, io vi prometto che ogni novità vi sarà comunicata in tempo reale, le notizie positive e anche quelle negative, che sono il primo a sperare di non ricevere. Manteniamo la calma e la fiducia negli scienziati, solo così sapremo dare il giusto peso alle nostre naturali paure».