Forte scossa a Pozzuoli di magnitudo 4 sentita in tutta la città e nei comuni limitrofi

POZZUOLI – È stata di magnitudo pari a 4.0± 0.3 la scossa che questa sera ha fatto tremare l’intera città di Pozzuoli e i comuni limitrofi. Il fenomeno sismico è stato rilevato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano alle ore 22:08 con epicentro in zona Agnano-Pisciarelli ad una profondità di 2.6 km. L’evento è stato avvertito anche a Bacoli, Quarto, Varcaturo, Giugliano, Bagnoli, Fuorigrotta, zona Camaldoli, Pianura e Marano. Al momento non si registrano danni. Come da protocollo sono stati avviati i controlli da parte della Protezione Civile e dei vigili del fuoco.

LA PAURA – Numerosi residenti si sono precipitati in strada dopo la scossa, alcune delle quali hanno preso bagagli e lasciato le proprie abitazioni. Nella stessa serata di oggi un altro evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0,3 era stato localizzato alle 20:53 approssimativamente tra Via Vecchia delle Vigne e Via Coste di Agnano, alla profondità di 2,4 km.