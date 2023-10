I LETTORI SEGNALANO/ «Noi residenti ci sentiamo intrappolati in via Follieri a Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Si parla sempre più spesso di “piano di evacuazione”, “vie di fuga”, ma noi che abitiamo in Via Vallone Mandria, ex piazzale della Vittoria (per capirci le case dei Mutilati) non abbiamo forse diritto a uscire da questa strada chiusa se succedesse l’irreparabile? Si perché via Follieri (discesa Lopez) ha due buche con le barriere mobili e il passaggio a livello della Cumana ormai è chiuso da mesi. Ma sembra che né i signori amministratori della città, né l’opposizione siano a conoscenza dei disagi che dobbiamo sopportare ogni Santo giorno. I vigili vengono fin qui solo per fare multe ma non segnalano i disservizi di cui siamo vittime» (Marisa F.)