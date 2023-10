I LETTORI SEGNALANO/ «Alle case dei puffi questi balconi fanno paura»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, vorrei segnalare questa situazione alle “Case dei Puffi” in via Lucilio 16. Il comune di Pozzuoli ha diciamo tra virgolette ristrutturato cornicioni in tutti i vari palazzi di via Lucilio, dal mese di luglio hanno solo scalpellato il cornicione un giorno e poi gli operai sono andati via rimanendo il palazzo in queste condizioni. Se viene qualche scossa più pesante che succederà? l’intonaco si può staccare e cadere…e poi? chi si assume la responsabilità? Ho scritto agli uffici comunali preposti varie volte senza ricevere nessuna risposta. Grazie mille!»