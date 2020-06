POZZUOLI – Per consentire i lavori di ripavimentazione della sede stradale, corso della Repubblica resterà chiuso al traffico veicolare per cinque giorni. Il provvedimento entrerà in vigore alle ore 9:00 di lunedì 6 luglio e sarà valido fino alle ore 19:00 di venerdì 10 luglio (quindi una settimana dopo rispetto a quanto in un primo momento stabilito). Il tratto interessato è quello compreso tra il civico 36 del corso e l’incrocio con via Matteotti e via Marconi. Per l’occasione sarà invertito il senso di marcia nel tunnel Tranvai (percorribile dal 6 al 10 luglio solo in direzione del lungomare), sarà istituito su via Mazzini e via Gabella Portese il doppio senso di circolazione con divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, i veicoli provenienti da corso Garibaldi, all’altezza del civico 36 di corso della Repubblica, avranno l’obbligo di svoltare a destra. Per l’intera durata dell’intervento, sono temporaneamente sospese le disposizioni relative alla Ztl1 e alla Ztl2 per la circolazione su via e tunnel Tranvai.