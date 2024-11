POZZUOLI/ Rifiuti selvaggi e conferiti male: raffica di controlli a Licola Mare

POZZUOLI – Repressione abbandoni e sanzioni per errato conferimento dei rifiuti. Sono le attività messe in campo dalla Polizia Municipale di Pozzuoli con il supporto della De Vizia Transfer, azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Nei giorni scorsi caschi bianchi e operatori ecologici hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere di Licola mare, in particolare in via del Mare, via Dentice e in I traversa Alice. Dai sopralluoghi sono emersi numerosi rifiuti conferiti erroneamente. Attività sono in corso per risalire ai cittadini incivili.

