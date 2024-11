POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Strada in condizioni pietose in via Trepiccioni»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Cronaca Flegrea, vi invio queste foto per segnalarvi lo stato di abbandono e degrado in cui versa via Trepiccioni. Questa è una strada comunale ma il comune di Pozzuoli non fa per nulla manutenzione. La strada è dissestata e piena di buche come si può vedere dalle immagini. Quando passiamo con la macchina non si capisce niente, si scassa tutto. Così come per le erbacce che finiscono lungo tutta la strada. Si trova in uno stato pietoso ma nessuno interviene. Spero che con voi si smuova qualcosa. Grazie» (Lino)

