QUARTO/ Deposito abusivo di petardi esploso in pieno centro «Poteva essere una tragedia»

QUARTO – I carabinieri sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi a Quarto, in via Santa Maria, per la segnalazione di un’esplosione in un appartamento. Una persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sono gravi. «Si tratterebbe di una sorta di deposito abusivo di fuochi d’artificio – dichiarano il capogruppo al consiglio comunale di Quarto di Europa Verde Davide Secone e il deputato Francesco Emilio Borrelli- una cosa inconcepibile nel 2024. Se non ci troviamo davanti a una tragedia lo dobbiamo solo al caso. Chi utilizza materiale esplosivo lo dovrebbe fare in massima sicurezza e non in un centro pubblico e abitato. Ci auguriamo che siano individuati e puniti severamente tutti i protagonisti di questa assurda vicenda».