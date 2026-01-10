POZZUOLI/ Rifiuti, dal sindaco “encomio” a De Vizia & Company dopo le accuse e il bando annullato

POZZUOLI – Spero vivamente che questo documento sia un falso o uno scherzo di pessimo gusto. Circola un encomio firmato dal Sindaco Manzoni (prot. 0001598 del 07/01/2026) in cui si parla di “soddisfazione”, “decoro” e “gestione efficace” per lodare De Vizia e Tr.in.co.ne. di Licola dopo le feste natalizie. Ma in quale città vive il Sindaco? Perché i dati e la storia recente di Pozzuoli raccontano un’altra verità.

I NUMERI – Dati Ufficiali MySir: dal 2022, la raccolta differenziata a Pozzuoli non ha fatto che precipitare. Altro che “Pozzuoli sempre più pulita”: 2022: 69,54%; 2023: 66,42%; 2024: 63,66%; 2025: 61,35%. Abbiamo perso 8 punti percentuali in tre anni. È questo che il Sindaco definisce “positivo esito”? Sindaco, ha già dimenticato le sue stesse parole e quelle della città?

Ottobre 2025: Solo due mesi fa, proprio Lei attaccava duramente le ditte perché Pozzuoli era “sommersa dai rifiuti”, con cumuli vergognosi nel centro storico e nelle periferie. Novembre 2025: L’ANAC ha bocciato il bando rifiuti del Comune, dichiarandolo illegittimo. Un colpo durissimo alla credibilità della gestione del servizio. Proteste continue (2022-oggi): I cittadini non hanno mai smesso di denunciare disservizi, spazzamento assente e strade sporche, nonostante una TARI che rimane tra le più alte d’Italia. Ringraziare pubblicamente le società per un “decoro” che non esiste, mentre i dati gridano al disastro gestionale, è uno schiaffo a chi ogni giorno differenzia con impegno e a chi paga le tasse per avere servizi indecenti.

Sindaco Manzoni, la “generale soddisfazione” di cui scrive esiste solo nelle stanze del Comune o include anche noi cittadini che viviamo tra i sacchetti abbandonati? Basta propaganda. Chiediamo risposte vere e, soprattutto, una città che torni ai livelli di civiltà di qualche anno fa. (Carlo L.)