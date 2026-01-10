Allerta meteo, caduti alberi a Pozzuoli: chiusi cimitero, parchi e pista ciclabile

POZZUOLI – A causa dell’allerta meteo per vento forte e temporali, a Pozzuoli si stanno registrando diverse criticità, in particolare alberi caduti e situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Pertanto il comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari, prestando attenzione in prossimità di alberature, strutture provvisorie e aree esposte al vento, e attenendosi alle indicazioni delle autorità competenti. A titolo precauzionale, per l’intera giornata di oggi, 10 gennaio 2026, sono stati chiusi il cimitero comunale, i parchi pubblici, le aree di sgambamento cani e la pista ciclabile di Monterusciello.