I LETTORI SEGNALANO/ “Albero abbattuto e lasciato a terra a Monterusciello”

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «A Monteruscello in via Salvatore Di Giacomo alle spalle della chiesa S. Maria degli Angeli sono venuti a fare un po’ di pulizia riguardo all’erba cresciuta. Ma noi residenti che abitiamo a piano terra abbiamo un grosso problema riguardo ad un albero mezzo secco, avvolto da erbacce di spine che fa da tana a specie di animali come topi serpenti ecc.ecc..questo albero è stato abbattuto dal vento qualche anno fa ma non sono mai stati presi provvedimenti a rimuoverlo. Vorrei capire il significato di questo scempio.» (Nicola L.)