Pozzuoli è casa Napoli: pranzo al White Chill Out e passeggiata sul lungomare per McTominay, Gilmour e Milinkovic – LE FOTO

POZZUOLI – Il lungomare di via Napoli ha incantato Scott McTominay. Per la seconda volta in pochi giorni il forte centrocampista scozzese ha scelto il White Chill Out per un pranzo in compagnia di fidanzata e amici. Insieme a lui, il connazionale Gilmour e il portierone Milinkovic Savic per un pomeriggio di completo relax. Ospiti di patron Nicola Scamardella gli azzurri hanno poi passeggiato sul lungomare immortalandosi in diversi scatti. Il tutto condito da un dolce che McTominay ha consumato insieme alla fidanzata all’esterno di uno dei bar di via Napoli, lontano da occhi indiscreti. Ormai Pozzuoli è sempre più casa Napoli.

LE FOTO