POZZUOLI/ Porto sicuro, l’assessore Gloria stoppa i bus: scatta il divieto di accesso

POZZUOLI – Divieto di accesso al porto di Pozzuoli per i bus dei turisti in arrivo e in partenza per le isole di Ischia e Procida. È quanto stabilito da una delibera di Giunta comunale con la quale viene interdetto l’accesso all’area portuale a tutti i mezzi pesanti. Tre gli obiettivi alla base della decisione: garantire la sicurezza dei pedoni, evitare ingorghi lungo la banchina e nelle aree del centro e permettere ai turisti di attraversare a piedi il centro storico di Pozzuoli. Il documento blocca-bus varato dall’esecutivo Manzoni entrerà in vigore a partire da questo week-end: prevede la sosta dei mezzi a una distanza di almeno trecento metri dal porto, in appositi stalli di sosta realizzati in via Fasano, nei pressi del tunnel che collega lo svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli con la parte bassa della città.

OFF-LIMITS – Nell’area di interscambio i mezzi, non diretti alle isole, dovranno far scendere i turisti e attendere quelli di ritorno dai traghetti di linea. Secondo i dati in possesso dell’assessorato alla mobilità del comune di Pozzuoli, infatti, ad ogni corsa il porto viene occupato in media da circa quindici pullman con punte anche di venti, come è accaduto durante il ponte del primo maggio quando l’affluenza è stata da record con code che si sono formate a partire da via Roma, strada che funge da varco verso l’area portuale.

IL DISPOSITIVO – “Questa delibera nasce per contrastare una cattiva abitudine dei pullman adibiti al trasporto passeggeri verso le isole, che erano soliti accompagnare i viaggiatori direttamente sulla banchina, davanti alle piattaforme di imbarco per i traghetto. Stesse scene che avvenivano al ritorno dalle isola, causando notevoli disagi alla viabilità cittadina, invasa da un flusso di autobus turistici che, in realtà, nulla avevano a che vedere con il turismo cittadino, trattandosi semplicemente di mezzi per il trasporto passeggeri. – spiega l’assessore alla mobilità del comune di Pozzuoli, Vittorio Gloria – Per questo motivo è stata individuata un’area dedicata in via Fasano, nelle immediate vicinanze del porto, in modo tale da consentire ai passeggeri di proseguire a piedi verso il porto. In questo modo, oltre a ridurre l’impatto sul traffico urbano, si offre anche l’opportunità ai turisti di attraversare le strade e vivere la città prima di raggiungere i traghetti.”