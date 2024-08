POZZUOLI/ Riapre in tempi record la pizzeria danneggiata da una bomba a Monterusciello

POZZUOLI – Riaprirà nella giornata di Ferragosto la pizzeria “Tutta N’ata Storia” danneggiata lunedì notte da una bomba. In tempi record sono stati rimessi in sesto i locali danneggiati dalla potente esplosione. «Non possiamo permetterci di chiudere, intorno a questa pizzeria sopravvivono 4-5 famiglie. Ripartiamo più forti di prima» ha fatto sapere Gianluca Rossi, titolare della pizzeria che sorge al civico numero due di via Giovanni Verga, nel quartiere di Monterusciello. Intanto vanno avanti le indagini per risalire agli attentatori e al movente: una telecamere avrebbe ripreso nella notte due uomini incappucciati piazzare l’ordigno e poi fuggire in sella a una moto.