POZZUOLI/ Spiagge affollate e falò a Lucrino nonostante i divieti «Amministrazione comunale incapace di far rispettare un’ordinanza» – LE FOTO

POZZUOLI – Centinaia di persone, falò, motorini e caos sulle spiagge nonostante i divieti e l’apposita ordinanza sindacale. È quanto sta accadendo in questi minuti a Lucrino e Arco Felice. La denuncia arriva da Gianluca Montuoro presidente della ASD Black Dolphin «Sono ormai 4 anni, da quando abbiamo la concessione sulla spiaggia antistante la Prysmian, che proviamo a tutelare l’ambiente il territorio e a promuovere lo sport della Vela e della Canoa e sono 4 anni che denunciamo atti vandalici presso la nostra sede ed una totale incapacità da parte di questa amministrazione ad affiancarci ed aiutarci. Anche oggi, come accade da 3 anni, siamo costretti a restare intere nottate per tutelare la nostra concessione da orda di bestie (perché tali sono le persone che riducono le nostre spiagge un letamaio)».

IL CAOS – Stessa denunci arriva anche da Lucrino «Ci sono vigili alle Monachelle mentre qui a Lucrino c’è il delirio assoluto. Siamo stati abbandonati. Domani mattina troveremo di tutto qui e siamo intenzionati a non pulire. Non ce la facciamo più, c’è un macello e nessuno è interessato a fare rispettare l’ordinanza».

