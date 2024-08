POZZUOLI/ Spiagge ripulite in tempi record da quintali di rifiuti abbandonati dagli incivili dei falò – LE FOTO

POZZUOLI – Ordinanza violata e quintali di rifiuti lasciati in spiaggia da adulti e giovani incivili. Era desolante il quadro all’alba di oggi sulle spiagge di Arco Felice e Lucrino invase nella notte da migliaia di persone per il falò di Ferragosto. Per ripristinare gli arenili è stato necessario un intervento massiccio da parte degli operai e dei mezzi della De Vizia Transfer che hanno raccolto quintali e quintali di rifiuti di ogni genere. Un lavoro che ha permesso di ristabilire la pulizia delle spiagge e consentire la loro riapertura al pubblico in mattinata.

LUCRINO – Nel tratto di spiaggia libero di Lucrino che sorge tra il Lido Napoli e il Montenuovo invece la pulizia dell’arenile è stata effettuata dal concessionario che nella notte ha visto gli spazi invasi da centinaia di giovani e motorini. Anche qui, all’alba, lo scenario era desolante “Abbiamo fatto tutto da soli, rimuovendo rifiuti di ogni genere”. A supporto, per la rimozione, è poi intervenuta anche in questo caso la De Vizia che ha portato via i rifiuti.

LE STRADE – Le operazioni di pulizia sono state condotte anche lungo strade, piazze e giardinetti pubblici con attività di pulizia e sanificazione.

LE FOTO