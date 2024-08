POZZUOLI/ È morto l’anziano investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

POZZUOLI – Non ce l’ha fatta l’anziano investito ieri in via Solfatara mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Carmine Gioiello, 83 anni, residente in zona, è deceduto nella notte all’ospedale Santa Maria delle Grazie” a causa delle profonde ferite riportate prima nell’impatto contro una Hyundai Atos e poi sul selciato dopo un volo di oltre dieci metri. La salma è stata sequestrata e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli per l’autopsia disposta dal pm di turno. Sequestrata anche la cartella clinica inviata dai vigili in Procura.

OMICIDIO STRADALE – L’anziano ieri mattina stava attraversando la strada quando è stato investito dall’auto che procedeva in direzione del centro storico di Pozzuoli. Alla guida del veicolo vi era un 26enne di Bagnoli che insieme alla fidanzata era diretto al mare. Sul punto dell’impatto non ci sono segni di frenata: il giovane, forse distratto alla guida, non si è accorto della presenza del pedone che è stato preso in pieno e travolto. Dopo il sequestro della vettura, nei confronti del 26enne questa mattina è scattata la denuncia per omicidio stradale. Il giovane è stato sottoposto agli esami tossicologici che avrebbero dato esito negativo.

IL DRAMMA – Sul caso indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini da una telecamere posizionata proprio in prossimità del passaggio pedonale che ha ripreso la drammatica scena.